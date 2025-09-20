رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از برگزاری ۱۲۸۶ برنامه در هفته دفاع مقدس در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سردار بهمن کارگر در نشست خبری چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس باگرامیداشت یاد وخاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل صهیونیست‌ها بویژه فرماندهان شهید، گفت: مقاومت ۱۲ روزه ملت ایران در برابر صهیونیست‌ها و پیروزی ارزشمند ملت ایران برگ زرین دیگری را در تاریخ کشور رقم زد.

وی با بیان اینکه ۴۷۷ ستاد با موضوع هفته دفاع مقدس در سراسر کشور فعال شده است از برگزاری ۱۲۸۶ برنامه با مشارکت نهاد‌های نظامی و فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

به گفته سردار کارگر، شعار امسال گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس «ما فاتحان قله‌ایم» است.

بر این اساس روز اول هفته دفاع مقدس (دوشنبه ۳۱ شهریور) با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت طلایه داران سربلندی و وحدت ملی» نامگذاری شده است و در این روز برنامه‌های «تجلیل از پیشکسوتان افتخار آفرین دفاع مقدس و مقاومت» و همچنین «تبیین نقش ایمان، همیستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت» اجرا خواهد شد.

روز دوم این هفته (سه‌شنبه اول مهر) به عنوان «جوانان، علم و دانش پژوهی، اقتدار علمی» تعیین شده و در این روز «گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹، حضور دانش آموزان دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی» در برنامه‌های ملی، استانی و ... گنجانده شده است.

روز سوم این هفته (چهارشنبه دوم مهر ماه) با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه» نامگذاری شده است که در این روز «تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت - بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت» در دستور کار خواهد بود.

روز چهارم هفته دفاع مقدس امسال (پنجشنبه سوم مهرماه) بنا به رسم گذشته با عنوان «شهیدان جانبازان آزادگان، فخر آفرینان» نامگذاری شده است و بر این اساس برنامه «روز ایثار و تجلیل از خانواده معزز شهدا و دیدار از جانبازان و ایثارگران عطر افشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور» در این روز انجام خواهد شد.

«دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت» عنوان پنجمین روز این هفته یعنی جمعه چهارم مهر ماه است و «پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیر عامل، پاسداشت سربازان، حضور در نماز‌های جمعه و راهپیمایی خانوادگی» از اعم برنامه‌های این روز است.

«تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان تبیین نقش نیرو‌های مسلح بسیجیان روحانیت، جهادگران عشایر روستائیان پیشمرگان کرد مسلمان و سایر افشار و اقوام در دفاع مقدس» برنامه روز ششم این هفته است که مصادف با پنجم مهر ماه و با عنوان «نیرو‌های مسلح، بسیجیان، جهادگران روحانیت عشایر، روستائیان و پیشمرگان کرد مسلمان» نامگذاری شده است.

هفتمین روز این هفته یکشنبه ششم مهر ماه با عنوان «ولایتمداری بصیرت، دشمن شناسی و استکبارستیزی» است که «تبیین بصیرت جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصر الله (رضوان الله علیه)» از برنامه‌های اصلی این روز خواهد بود.

عنوان آخرین روز این هفته که دوشنبه هفتم مهر ماه است، «فرماندهان، عزت مداران حماسه آفرینان» انتخاب شده و «گرامیداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» از مهمترین برنامه‌های این روز است.