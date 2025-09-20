رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج: ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ۸۰ دستگاه مینی‌بوس و خودرو‌های آژانس تحت نظارت برای ارائه سرویس ایمن و قانونی به دانش‌آموزان ساماندهی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حمید خضری اظهار داشت: همه خودرو‌های فعال در حوزه سرویس مدارس دارای مجوز، قرارداد رسمی و نرخ مصوب هستند و به صورت مستمر مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی از والدین خواست با خودرو‌های دارای مجوز همکاری کنند و به هیچ عنوان با رانندگان شخصی یا مینی‌بوس‌هایی که تحت نظارت سازمان نیستند، قرارداد منعقد نکنند.