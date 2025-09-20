پخش زنده
مجتمع یاوران مهدی مسجد جمکران از امروز به مدت سه روز میزبان رقابت دانشآموزان برگزیده رشته «گفتمان مهدوی» مسابقه های سراسری قرآن کریم دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پایان بخش رقابتی چهلوسومین دوره مسابقه های سراسری قرآن دانشآموزان کشور که از ۲۵ تا ۲۸ شهریور به شکل غیر حضوری برگزار شد، از امروز شنبه ۲۹ شهریور، مجتمع یاوران مهدی مسجد جمکران در شهر قم، میزبان رقابت دانشآموزان برگزیده رشته «گفتمان مهدوی» است.
در این رشته رقابتی که به شکل حضوری برگزار میشود، دانشآموزان در قالب گروههای دو نفره و براساس قرعه در فضایی علمی و پژوهشی با یکدیگر بر سر موضوعات مرتبط با مهدویت مباحثه می کنند که براساس زمان تعیینشده و مؤلفههایی که مورد نظر هیئت داوران است، گروههای برتر به مراحل بعدی راه پیدا میکنند تا در نهایت، سه گروه برتر این رشته معرفی و از آنها در اختتامیه این دوره از مسابقه ها تجلیل شود.
هر یک از گروههای شرکتکننده در این رشته رقابتی به شکل دوحذفی در این مسابقه حضور دارند، به این شکل که پس از دو رویارویی با رقبای خود، اگر حائز امتیاز لازم نشوند از گردونه رقابتها حذف خواهند شد.
رقابتها در رشته «گفتمان مهدوی» چهلوسومین دوره مسابقه های سراسری قرآن دانشآموزان کشور تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و اختتامیه این دوره نیز مهرماه برگزار میشود.
گفتنی است همزمان با برگزاری چهل و سومین دوره مسابقه های سراسری قرآن دانشآموزان کشور، دهمین دوره مسابقه های قرآن و عترت فرهنگیان نیز برگزار شد.