علیرضا طریقی با تأکید بر جایگاه عاطفه در شعر فارسی گفت: با وجود همه پشتوانه‌های زبانی و تاریخی، آنچه شعر فارسی را ماندگار کرده، عشق است؛ مسیری که از گذشتگان تا استاد شهریار و اکنون امتداد یافته است.

علیرضا طریقی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: می دانیم که با وجود همه پشتوانه‌های شعر فارسی و همه ظرفیت‌هایی که زبان در اختیار شاعران گذاشته است، آنچه بیش از هر چیز شعر را روشن و زنده نگاه داشته، عشق و عاطفه است.

طریقی با یادآوری جایگاه استاد شهریار در ادبیات معاصر، افزود: شهریار نمونه برجسته شاعری است که با سروده‌های عاشقانه و مردمی خود، زبان فارسی را به دل‌های مردم نزدیک می کرد. بسیاری از سروده‌های او نشان می‌دهد که چگونه عشق، در عین سادگی و صداقت، می‌تواند به جوهره‌ای برای گیرایی شعر تبدیل شود.

علیرضا طریقی گفت:شعر عاشقانه نه‌تنها یکی از شاخه‌های اصلی شعر فارسی است، بلکه قلب تپنده آن به شمار می‌آید و همین ویژگی است که شعر فارسی را در طول تاریخ زنده نگه داشته است.

مریم حامدی گزارش می دهد: