\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0648\u062c\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u06f9 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647\u200c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc \u0634\u0627\u062f\u0627\u0628 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u0648 \u0631\u0646\u06af \u0622\u0645\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n