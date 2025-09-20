پخش زنده
امسال ۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی شهرستان منوجان به کنتور هوشمند تجهیز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان گفت: شرکت آب منطقهای کرمان در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، توسعه و تکمیل طرح نصب کنتورهای هوشمند را با جدیت دنبال کرده و از کشاورزان انتظار میرود با همکاری و همافزایی، در صیانت از منابع حیاتی آب مشارکت فعال داشته باشند.
حمید علیدادی سلیمانی افزود: نصب کنتورهای هوشمند یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای مدیریت و پایش دقیق برداشت از منابع آب زیرزمینی است که در راستای اجرای برنامههای تعادلبخشی و حفاظت از دشتهای بحرانی استان کرمان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این کنتورها، امکان ثبت و ارسال برخط دادههای برداشت آب فراهم میشود افزود: این اطلاعات بهصورت مستقیم در سامانههای نظارتی شرکت آب منطقهای مورد تحلیل قرار میگیرد، بنابراین مدیریت مصارف، کنترل اضافهبرداشتها و تصمیمگیری مبتنی بر دادههای واقعی با دقت بالاتری انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با اشاره به وضعیت شکننده سفرههای آب زیرزمینی منوجان تصریح کرد: تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند، علاوه بر ایجاد شفافیت در میزان برداشت، امکان اعمال سیاستهای مدیریتی مانند سهمیهبندی هوشمند و اصلاح الگوی مصرف را فراهم میکند و نقشی کلیدی در کاهش افت سطح ایستابی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران دشتهای استان دارد.