راه اندازی سامانه نوسازی و بازسازی واحد‌های تولیدی

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: سامانه ملی بازسازی و نوسازی صنایع با هدف ایجاد شفافیت در نقش ذی‌نفعان، هوشمندسازی فرآیندها، تسهیل در ارزیابی متقاضیان و تخصیص هدفمند منابع طراحی راه اندازی شد.