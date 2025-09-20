به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها و در ماده ۲۰۰ متر سرعت نواه لایلس از آمریکا با زمان ۱۹ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه قهرمان شد و کنی بِدنارِک دونده آمریکایی و برایان لِوِل از جامائیکا دوم و سوم شدند. در دو ۴۰۰ متر با مانع نیز نیز رای بنجامین از آمریکا با ۴۶ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید و آلیسون دوس سانتوس از برزیل و عبدالرحمان سامبا از قطر بر سکو‌های دوم و سوم ایستادند.

در رده بندی مدالی رقابت‌های قهرمانی جهان آمریکا با ۱۱ مدال طلا ۳ نقره و ۳ برنز صدرنشین است و کنیا با ۴ طلا یک نقره و ۲ برنز دوم و کانادا با ۳ طلا سوم هستند.