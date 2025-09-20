پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاههای ایران از آموزشمحوری به پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی ارتقاء یافتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛وزیر علوم با اشاره به فرارسیدن روز جهانی صلح، نقش دانشگاهها را در توسعه علمی و اجتماعی کشور مهم دانست و تأکید کرد: امروز دانشگاههای ایران تنها آموزشمحور نیستند، بلکه در عرصه پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی نیز فعالیت میکنند. وی همچنین از رشد چشمگیر پارکهای علم و فناوری و حضور دهها هزار نیروی متخصص در این مراکز خبر داد.
صلح در نگاه اسلام؛ جنگ فقط برای دفاع
وزیر علوم در آغاز سخنان خود با گرامیداشت روز جهانی صلح گفت: در اسلام هیچگاه جنگ بهعنوان یک حرکت آغازگر مطرح نبوده و همواره دفاع در برابر متجاوزان اصل بوده است. وی افزود: ایران چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگهای اخیر آغازگر نبوده و تنها برای دفاع از ارزشها و موجودیت خود وارد میدان شده است. او تأکید کرد: اگرچه جنگ تحمیلی همواره خسارتبار است، اما ما در دفاع جانانه ایستادگی کردهایم و تجربه جنگ ۱۲ روزه نمونهای از این توانمندی است.
پارکهای علم و فناوری؛ موتور محرک اقتصاد دانشبنیان
وی در ادامه به نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه علمی و اقتصادی کشور پرداخت و توضیح داد: مفهوم پارکهای علم و فناوری نخستینبار در دهه ۶۰ میلادی در سیلیکونولی شکل گرفت. در ایران نیز از دهه ۷۰ شمسی این مفهوم بومیسازی شد و نخستین پارک در اصفهان آغاز به کار کرد.
وزیر علوم افزود: امروز تعداد این پارکها در کشور به ۵۸ مجموعه رسیده است. در این پارکها بیش از ۱۴ هزار شرکت و هسته فناور فعال هستند و ۱۶۰ هزار نیروی متخصص ـ عمدتاً فارغالتحصیل دانشگاهها ـ مشغول به کارند.
به گفته وی، شرکتهای دانشبنیان پارکهای علم و فناوری در سال گذشته ۱۲۹ همت درآمد داشتهاند و این مراکز فضایی پرشور، پرانرژی و سرزنده برای جوانان جویای علم و کارآفرینی فراهم کردهاند. وی تأکید کرد: خبرنگاران نباید فقط به محیط دانشگاه محدود شوند؛ بلکه باید از پارکهای علم و فناوری نیز بازدید کنند تا ظرفیتهای واقعی علم و فناوری کشور را به جامعه معرفی نمایند.
چهار نسل دانشگاهی در ایران
وزیر علوم با تشریح روند تحول دانشگاهها در ایران گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاههای ما عمدتاً آموزشمحور بودند. پس از انقلاب، نسل دوم دانشگاهها با رویکرد پژوهشمحوری شکل گرفتند؛ ایجاد تحصیلات تکمیلی، رسالههای دکتری و پژوهشکدهها بخشی از این تغییرات بود.
وی افزود: امروز دانشگاههای ایران وارد نسلهای جدیدی شدهاند که علاوه بر آموزش و پژوهش، در عرصه فناوری و مسئولیت اجتماعی نیز نقشآفرینی میکنند. او خاطرنشان کرد: «دانشگاههای دنیا به سمت مأموریتمحوری حرکت کردهاند و هر دانشگاه متناسب با ظرفیت خود مأموریت ویژهای دارد. در ایران نیز همین مسیر در حال اجراست و دانشگاهها علاوه بر آموزش و پژوهش، به فناوری و کارآفرینی توجه کرده و در برابر مسائل اجتماعی حساسیت نشان میدهند.
نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای علمی
وزیر علوم در پایان سخنانش بر ضرورت همکاری رسانهها با دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: باید فرهنگسازی و ترویج علم توسط رسانهها جدی گرفته شود. امروز دانشگاه و پارک علم و فناوری تنها یک محیط آموزشی نیستند، بلکه آیندهساز نسل جوان و موتور محرک توسعه کشور محسوب میشوند.
ساماندهی دانشگاهها با هدف ارتقای کیفیت
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آمایش آموزش عالی پرداخت و گفت: اگر تعداد دانشگاههای کشور را با احتساب واحدها در نظر بگیریم، حدود هزار و ۸۰۰ دانشگاه داریم، اما واقعیت این است که دانشگاه به معنای واقعی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ مجموعه بیشتر نیست. این آمار ۲ هزار و ۵۰۰ دانشگاهی که گاهی با چین مقایسه میشود، درست نیست.
وی با بیان اینکه دانشگاههای دولتی ایران ۱۰۵ واحد هستند و وزیر علوم برای همین تعداد حکم صادر میکند افزود: گستردگی بیش از حد دانشگاهها و واحدهای متعدد، کیفیت را کاهش داده است و همین مسئله نیازمند اصلاح جدی است.
وزیر علوم تأکید کرد: مطالبه رهبر معظم انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیسجمهور بر ساماندهی دانشگاهها و حرکت به سمت کیفیسازی است. پرونده آمایش آموزش عالی در وزارت علوم تهیه شده و مطابق تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده ارائه است.
