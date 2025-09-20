کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و نهمین روز شهریور ماه ۱۴۰۴ با افزایش حجم آلاینده‌ ها، در شرایط «ناسالم» برای تنفس گروه‌ های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۳ نشانگر هوای ناسالم است اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که دارای روند صعودی نیز هست با عدد ۱۰۶ گویای آلوده بودن هوا است .

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای ۱۲ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، سالم است.

محمودی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌ های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

وی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌ شود.