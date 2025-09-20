اجرای طرح جامع انضباط شهری در ایلام
رئیس پلیس راهور انتظامی استان ایلام گفت: از امروز با هرگونه پارک دوبله و اشغال معابر در پیادهرو و تخلفات صنفی نمایشگاههای اتومبیل در مسیر پرتردد ۲۴ متری اشرفی اصفهانی و خیابان ولیعصر برابرقانون برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علیاحمد شاوردی» رئیس پلیس راهور انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه پیادهروها و معابر شهری، متعلق به آحاد مردم و در زمره حقوق مسلم شهروندی است اظهار داشت: از این پس با هرگونه توقف مضاعف یا سد معبر از طریق پارک دوبله و یا استقرار خودرو بر روی پیادهرو، چه بهصورت فیزیکی و چه ثبت سیستی، توقیف خواهد شد.
وی افزود: این اقدام با پشتیبانی کامل مراجع قضایی صورت میگیرد تا چهره شهر به نظم و انضباط شایسته بازگردد.
رئیس پلیس راهور انتظامی استان ایلام اضافه کرد: عرضه و نمایش خودروهای فروشی صرفاً باید در محدوده رسمی نمایشگاه انجام پذیرد، استقرار هرگونه وسیلهی نقلیهی فروشی در پیادهرو یا حاشیهی معابر، مصداق آشکار تجاوز به حقوق عمومی است و با متخلفان مطابق قانون و بدون هیچ اغماض برخورد خواهد شد.
گفتنی است این طرح در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش گرههای حملونقل شهری و استیفای حقوق عابران پیاده اجرا خواهد شد.