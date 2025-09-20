به گزارش؛ سرهنگ «علی‌احمد شاوردی» رئیس پلیس راهور انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه پیاده‌رو‌ها و معابر شهری، متعلق به آحاد مردم و در زمره‌ حقوق مسلم شهروندی است اظهار داشت: از این پس با هرگونه توقف مضاعف یا سد معبر از طریق پارک دوبله و یا استقرار خودرو بر روی پیاده‌رو، چه به‌صورت فیزیکی و چه ثبت سیستی، توقیف خواهد شد.