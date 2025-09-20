مدیر پذیرش و ناشران بورس تهران از پذیرش ۹ شرکت و درج ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران در ۶ ماهه ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوریا خالدیان، با اشاره به برنامه‌های بورس تهران گفت: از ابتدای فروردین امسال تا امروز، ۹ شرکت پذیرش، ۲ نماد درج و یک شرکت عرضه اولیه شد. هم‌چنین ۱۴ جلسه هیات پذیرش در این بازه زمانی برگزار شده است.

وی تاکید کرد اوراق بدهی (گام، مرابحه و اجاره) ۱۰ شرکت نیز با رقمی معادل ۱۳ همت نیز در این بازه زمانی درج شد.