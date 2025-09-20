پخش زنده
مرکز کودک و نوجوان سیما در اقدامی نوآورانه و با هدف خدمترسانی بهتر به خردسالان، کانال جدید «مثبت پویا» را در پلتفرم تلوبیون راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور تفکیک سنی دقیقتر و ارائه برنامههای تخصصی مناسب خردسالان ، کانال جدید «مثبت پویا» به عنوان مکمل شبکه پویا در پلتفرم تلوبیون آغاز به کار کرد.
این کانال امکان دسترسی به برنامههای متنوع و آموزشی شبکه پویا را از ساعت ۸ صبح تا ۱۹:۳۰ فراهم میکند و مخاطبان میتوانند به صورت برخط و آرشیو از محتوای آن بهرهمند شوند.
والدین گرامی برای استفاده از این کانال، کافی است اپلیکیشن تلوبیون را بر روی دستگاههای هوشمند خود نصب کرده و با جستجوی عبارت «مثبت پویا» به برنامهها دسترسی پیدا کنند.
این اقدام نوآورانه، گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت محتوای کودکانه و حمایت از رشد و آموزش خردسالان در فضای رسانهای محسوب میشود.