برنامههای هفته دفاع مقدس در استان کرمان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان گفت:هفته دفاع مقدس امسال از دوشنبه 31 شهریورماه آغاز و تا دوشنبه 7 مهرماه ادامه خواهد داشت و شعار انتخابی این هفته در کشور «ما فاتحان قلهایم» است که بیانگر ایستادگی، مقاومت و عزت مردم ایران در برابر دشمنان است.
مهدویفرد افزود:یکی از ویژگیهای برنامههای امسال، اشاره به جنگ 12 روزه است که امتداد فرهنگ مقاومت و برگرفته از تجربههای هشت سال دفاع مقدس ملت ایران محسوب میشود.
وی با بیان اینکه محورهای متنوعی برای این هفته تعریف شده است، گفت: برنامهها در قالب هشت محور از جمله برنامههای حماسی، فرهنگی، تبیینی، مسابقات و فعالیتهای اجتماعی تدوین شده است تا اقشار مختلف جامعه در آن نقشآفرینی کنند.
وی بیان کرد:در طول هفته دفاع مقدس 50 کتاب چاپی و 18 کتاب صوتی رونمایی خواهد شد.