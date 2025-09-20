مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: متخلفان پرونده قاچاق کیوی در بندرلنگه به پرداخت ۳۰۱ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کیومرث حسن پور افزود: یک شرکت این محموله را با اظهارنامه خلاف واقع، به عنوان گوجه فرنگی زراعی اظهار کرده بود.

وی گفت: پرونده قاچاق ۳۵ هزار و ۱۶۰ کیلوگرم کیوی به ارزش ده میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرلنگه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با توجه به مستندات و اظهار خلاف واقع، علاوه بر ضبط محموله کالای کشف شده، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲۴۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و یکسال تعلیق کارت بازرگانی محکوم کرد.

بیشتر بخوانید:انهدام شبکه قاچاق در یکی از جایگاه های سوخت رودان

حسن پور گفت: متخلف ردیف دوم نیز به پرداخت شصت میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال معادل ۳ برابر ارزش ریالی کالای کشف شده جزای نقدی محکوم شد.