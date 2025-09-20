حدود ۳۰ هزار دانش‌ آموز افغانستانی که به همراه خانواده در خراسان رضوی و به‌ ویژه مشهد سکونت داشتند، به کشورشان بازگشته‌ اند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: پیش از این بیش از ۷۵ هزار دانش آموز افغانستانی در استان تحصیل می‌ کردند که نزدیک به نیمی از آنها به همراه خانواده‌ هایشان اتباع غیرمجاز بودند و از ابتدای امسال تاکنون به کشورشان بازگشته‌ اند.

امیر الله شمقدری افزود: ۳۰ هزار دانش‌ آموز عدد قابل اعتنایی است و می‌ توان گفت حدود هزار کلاس درس در استان به‌ واسطه بازگشت این اتباع خالی شده‌ است.

وی ادامه داد: سکونت ۹۵ درصد این دانش‌ آموزان در مشهد بوده است و از فضا‌های آموزشی این شهرستان استفاده می‌ کردند.

شمقدری گفت: البته حدود ۳۵ هزار دانش‌ آموز افغانستانی که جزو اتباع مجاز محسوب می‌ شوند کماکان از فضا‌های آموزشی استان استفاده می‌ کنند.

وی افزود: ۹۴۵ هزار تبعه افغانستانی از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریور ماه از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشته‌ اند که ۲۸۰ هزار نفر یا حدود ۳۰ درصد اتباع غیرمجاز ساکن خراسان رضوی و مشهد بوده‌ اند.

به منظور برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشور‌های خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور بعد از انجام مراحل قانونی از طریق دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌ شوند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ ای برخوردار است.