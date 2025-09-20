پخش زنده
تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران پس از کسب چهارمین پیروزی خود در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز اردن میزبان را پیش رو دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال پسران ایران که روز گذشته در آغاز دور دوم نخستین دوره مسابقات توانست مقابل تیم سرشناس کویت چهارمین پیروزی خود را کسب کند، امروز برابر اردن میزبان به میدان میرود.
اردن در دور اول هند را ۱۸ - ۴۶ شکست داد، اما مقابل چینتایپه ۳۴ - ۳۹ نتیجه را واگذار کرد و به عنوان تیم دوم گروه C راهی دور دوم شد. این تیم دیروز نیز مقابل قطر به میدان رفت که ۲۵ - ۳۲ شکست را پذیرا شد.
دیدار تیمهای هندبال ایران و اردن، امروز، شنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
در دیگر دیدارهای امروز دور نهایی قهرمانی آسیا کرهجنوبی با چینتایپه، کویت با قطر و بحرین با عربستان دیدار میکند.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان میرسد.