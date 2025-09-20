پخش زنده
امروز: -
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم آغاز توزیع بیش از ۱۹ هزار بسته تحصیلی ویژه دانشآموزان نیازمند خراسانجنوبی در قالب رزمایش «ایران را همه ما دوست داریم»، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم، که با هدف حمایت از دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستانها و مناطق محروم برگزار شد، بستههای تحصیلی شامل لوازمالتحریر، کیف، کفش و سایر اقلام ضروری آموزشی برای توزیع میان خانوادههای مددجو آمادهسازی شد.
استاندار خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم گفت:تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند، یکی از مهمترین اولویتهای نظام اسلامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و خوشبختانه با همراهی خیران و تلاشهای مجموعه کمیته امداد، امسال نیز هزاران دانشآموز مستعد از این حمایتها بهرهمند میشوند.
محمدرضا هاشمی با تأکید بر اهمیت آموزش در مسیر توانمندسازی خانوادهها افزود:حمایت از آیندهسازان کشور، مسئولیتی همگانی است و حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و خیران در این عرصه باید روز به روز پررنگتر شود.
وی با قدردانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخشهای مختلف از جمله مسکن، معیشت، تحصیل و فرهنگ گفت: این نهاد مقدس در همه حوزهها پیشگام بوده تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند.
استاندار خراسانجنوبی از همکاری اصحاب رسانه، صدا و سیما و دستگاههای مختلف برای انعکاس اقدامات امیدآفرین استان قدردانی کرد و افزود: تلاشهای صورتگرفته، جلوهای از جهاد تبیین است که میتواند انسجام اجتماعی و نشاط عمومی را تقویت کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی نیز گفت:امسال بیش از ۱۹ هزار بسته تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند استان تهیه و با برنامهریزی دقیق، بین شهرستانها و مناطق کمبرخوردار توزیع خواهد شد که ارزش هر بسته با توجه به مقطع تحصیلی متغیر است.
محمد عرب، همچنین از مشارکت نیکوکاران در پویش «جشن عاطفهها» قدردانی کرد و گفت:کمکهای مردمی نقش قابل توجهی در تأمین این بستهها داشته و نشاندهنده حس همدلی و دغدغهمندی مردم نسبت به آینده فرزندان این سرزمین است.
وی با قدردانی از خیرین، مراکز نیکوکاری و نهادهای همکار در اجرای این پویش افزود: توزیع این بستهها از امروز آغاز و تا پیش از بازگشایی مدارس در سراسر استان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت: شهروندان و خیران میتوانند برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه مبالغ نقدی خود را از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* و یا با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و دریافت لینک جشن عاطفه ها در این طرح ملی شرکت کنند.