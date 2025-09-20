پخش زنده
اصلاح و ایمنسازی ۱۰ نقطه حادثهخیز در جادههای هرمزگان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: اصلاح و ایمن سازی شامل عملیات فنی، بهبود دید رانندگان، نصب علائم هشدار دهنده، اصلاح هندسی مسیرها و تقویت حفاظ جادهای با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی است.
عباس شرفی افزود: فعالیتهای لازم برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی۳۱ نقطه حادثهخیز دیگر نیز در حال برنامهریزی است.
وی گفت: تاکنون ۱۳ نقطه نیز بهطور کامل اصلاح و ایمنسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: آموزش و فرهنگسازیِ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز در دستورکار است.
شرفی از همه رانندگان و مسافران خواست در مسیرهای حادثهخیز با سرعت مطمئنه حرکت کنند.