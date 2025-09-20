به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای یعقوب اندامی با بیان اینکه افرادی که بیماری‌های قلبی-عروقی، آسم، بیماری‌های ریوی، دیابت و سایر بیماری‌های زمینه‌ای دارند، جزو اولویت‌های ردیف دوم وزارت بهداشت برای دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند، گفت: به این افراد توصیه می‌شود که خودشان واکسن را از داروخانه‌های خصوصی تهیه و تزریق کنند.

وی افزود: تقاضا برای واکسن در شهریور ماه بالاست و واکسن‌ها سریع تمام می‌شوند، افراد برای اطلاعات دقیق‌تر در مورد موجودی واکسن در داروخانه‌ها می‌توانند از معاونت غذا و دارو سؤال کنند.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم‌پزشکی همدان ادامه داد: گروه‌های هدف به دو دسته اولویت گروه اول (که واکسن رایگان دریافت می‌کنند) و اولویت گروه دوم (که باید خودشان واکسن را تهیه کنند) تقسیم می‌شوند.

اندامی در پاسخ به سؤال دیگری درباره مراکز تزریق واکسن رایگان، عنوان کرد: به دلیل شرایط نگهداری خاص واکسن (یخچالی) و برای افراد خاص، در هر شهرستان استان فقط ستاد مرکز بهداشت شهرستان، محل دریافت و تزریق این واکسن است.

وی با اشاره به اینکه مراکز خدمات از خانه‌های بهداشت تا پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت در هر شهرستان به بیماران و افراد گروه هدف اطلاع‌رسانی لازم را می‌کنند، افزود: لازم به ذکر است که واکسن معمولاً در ستاد مرکز بهداشت هر شهرستان تزریق می‌شود، نه در تمامی خانه‌های بهداشت یا پایگاه‌ها.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم‌پزشکی همدان بیان کرد: آنفلوآنزا بیماری ویروسی و مسری بوده که می‌تواند در مدت زمانی کوتاه، افراد زیادی را درگیر کند به همین دلیل پیشگیری از سرماخوردگی‌های شدید و آنفلوآنزا بسیار اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه بهترین راه پیشگیری از انتشار و ابتلا به آنفلوآنز، تزریق واکسن است، عنوان کرد: تزریق این واکسن خطرات و عوارض ابتلا را کاهش داده و از سوی دیگر نیاز به بستری در افراد مبتلا را کاهش می‌دهد.