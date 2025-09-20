به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی استان گیلان در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت با برپایی یادواره شهدا فراگیر می‌شود افزود: هدف از برگزاری این یادواره‌ها ارج نهادن به مقام والای شهدا و راه شهدا است.

سردار حسین حسن‌پور با بیان اینکه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با کمترین تجهیزات نظامی یک تنه در مقابل جهان ایستادند و پیروز میدان شدند و یک وجب از خاک را به دشمن ندادند افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم با حضور پرشور مردم در صحنه، رهبری مدبرانه و با بصیرت رهبر معظم انقلاب اسلامی و موشک‌های نیرو‌های مسلح کشور پاسخ دندان شکنی به دشمن داده شد که دشمن پرچم سفید آتش بس را بالا برد و بازهم پیروزی از آن ما شد.