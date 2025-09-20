به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سیدشجاع الدین ابطحی امام جمعه شهرستان فریدن گفت: امامزادگان قطب برنامه های فرهنگی و مذهبی جامعه و شهرستان هستند و در همین راستا موقوفات امامزاده نیز باید احیا شود و زنده بماند.

آستان امامزادگان عبدالله و ابراهیم (علیهما السلام) در شهرستان فریدن، بخش مركزی، در شرق شهر دامنه در میان مزارع كشاورزی شهر دامنه و نیز در دامنه دالانکوه پر صلابت واقع شده است.

سنگی به صورت دایره ای شكل كه مربوط به سال ۱۲۸۶ هجری قمری است بر سر ایوان غربی معروف به شاهزاده ابراهیم كار گذاشته شده و سنگ قبری در گوشه امامزاده وجود دارد كه مربوط به سال ۱۰۳۵ هجری قمری و مربوط به سید فضل الله بن عابدین ثانی است كه با هجده واسطه به امامزاده ابراهیم بر می گردد.

این بقعه در مسیر جاده اصفهان ـ خوزستان واقع شده است .