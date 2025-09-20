کاهش محسوس دما در آذربایجانشرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به احتمال تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان از عصر امروز گفت: این وضعیت موجب کاهش محسوس دما در استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی از سوی اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی برای مواجهه با این وضعیت گفت: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز آغاز میشود و تا دوشنبه ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه شدت فعالیت این سامانه در نواحی شمالی و شرقی استان به ویژه منطقه ارسباران بیشتر است اظهار کرد: با توجه به کاهش ۵ تا ۱۰ درجهای دمای طی این بازه زمانی بارش در ارتفاعات این نواحی از جمله سهند و بزقوش به صورت برف خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: فعالیت این سامانه در سایر نواحی استان به صورت باران همراه با آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جادهها و در نواحی مستعد بارش تگرگ است.
امیدفر ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن رودخانههای فصلی وجود دارد مسافران و علاقهمندان به طبیعت از توقف در حریم رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کرده و عشایر کوچ رو در جابجایی دامها احتیاط کنند.
وی خواستار لایروبی مسیلها و کانالهای زهکشی از سوی دستگاههای اجرایی و خدماتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلابهای احتمالی شد.