متهم به سرقت ۱۰ راس دام در شهرستان فریمان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: در پی اعلام سرقت چند راس دام در شهرستان فریمان، بلافاصله ماموران کلانتری سفیدسنگ برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی موفق شدند در اقدامی ضربتی متهم را که در روستا‌های اطراف فریمان مخفی شده بود، شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی با اشاره به اعتراف متهم به سرقت ۱۰ راس دام سبک ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعدادی از گوسفندان سرقت شده را کشف کردند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.