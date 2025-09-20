مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه، باغداران شهرستان ملایر موفق به دریافت ۵۵۰ تن انواع کود کشاورزی مورد نیاز باغات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای بهروز الیاسی با اشاره به اهمیت تامین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی برای حفظ کیفیت و کمیت محصولات باغی افزود: این میزان کود از طریق شبکه توزیع رسمی و با نظارت کامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی بیان کرد: شهرستان ملایر با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت باغات انگور در استان همدان، نقش کلیدی در تولید انگور کشور دارد و به دلیل کیفیت بالای محصول، از شهرت جهانی برخوردار است.

تامین کود مورد نیاز این باغات، گامی مؤثر در جهت حفظ جایگاه ملایر در عرصه تولید و صادرات انگور و فرآورده‌های آن به شمار می‌رود.