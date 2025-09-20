هوای شمال و شمال‌غرب کشور امروز بارانی و ابری است و سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای گیلان، مازندران و گلستان نسبت به بارش شدید و احتمال وقوع سیلاب هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آسمان سواحل دریای خزر امروز ابری است و در برخی شهرهای شمالی از جمله تالش، انزلی، آمل و بابلسر بارش باران گزارش شده است، بنابر این گزارش بیشترین تمرکز بارش‌ها در ساری مشاهده می‌شود. سازمان هواشناسی با توجه به شدت بارش‌ها تا دوشنبه برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هشدار نارنجی صادر کرده است.

این سامانه بارشی فردا در استان اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی نیز تقویت خواهد شد، از همین رو هواشناسی از هموطنان در این مناطق خواسته است تا از حاشیه و بستر رودخانه‌ها فاصله بگیرند و مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.

دمای بیشینه امروز در شهرهای ساری، رشت و گرگان از ۲۶ درجه سلسیوس فراتر نمی‌رود و هوای خنکی بر شمال غرب کشور حاکم است. شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، همدان و زنجان روزهای خنکی را سپری می‌کنند و شهرکرد با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس، خنک‌ترین صبح امروز را داشته است.