به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در دیدار با نخبگان جوان استان با تشریح عملکرد یکساله دولت در استان بر استفاده از ظرفیت نخبگان در بخش‌های خصوصی و دولتی تاکید کرد.

یدالله رحمانی در این دیدار با بیان اینکه پایه‌های نظام سرمایه گذاری بر محور تولید مبتنی بر دانش شکل گرفته است، گفت: برای جذب سرمایه بایدفرایند‌های سرمایه گذاری در استان کوتاه و آسان شود.

رحمانی با بیان اینکه هفتاد فرصت و طرح بزرگ اقتصادی برای سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده است، افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این طرح‌ها را ۸ میلیون دلار معادل۱۰۳هزارمیلیارد تومان با پیش بینی اشتغالزایی ۱۸هزار نفر است.

وی توسعه راه‌ها را از اولویت‌های حوزه عمرانی استان عنوان و اضافه کرد: اعتبارات طرح‌های راهسازی استان با سه برابر افزایش به بیش از ۳هزارمیلیارد تومان رسید.

استاندار از کلنگ‌زنی ۱۸ طرح سرمایه‌گذاری در سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: از جمله این طرح‌ها، فسفات چرام، پتروشیمی سوم گچساران، دکل مختار و کارخانه خودروسازی هستند که ۱۸ مورد آن آماده شده و در سفر آینده ریاست جمهور و هیئت وزیران، به استان کلنگ زنی می‌شود.

رحمانی از اختصاص ردیف بودجه به سد آبریز کهگیلویه خبر داد و گفت: با اجرای این طرح که در سفر رییس جمهور به استان در دستور کار قرار می‌گیرد آب آشامیدنی شهرستان کهگیلویه و حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دشت‌های کلاچو، چرام و دیگر دشت‌های این شهرستان تامین می‌شود

استاندار اجرای طرح خط انتقال آب سد تنگ سرخ به یاسوج را از جمله طرح‌های در دست اجرای استان دانست و افزود: روند اعتبارات تخصیص یافته امسال در بخش آب استان از رقم ۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

استاندار با بیان اینکه امسال برای نخستین بار هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در بخش آب استان هزینه شد اضافه کرد: هم اکنون ۶۰ طرح عمرانی در بخش آب کهگیلویه و بویراحمد در دست اجرا است.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه آموزش و مدرسه سازی ادامه داد: کهگیلویه و بویر احمد پیشتاز در نهضت عدالت آموزشی است بطوریکه تغییر۱۱۰مدرسه کانسکی به فضای آموزشی مناسب یکی از اقدامات موثر در ارتقاء عدالت آموزشی در استان است.

وی با بیان اینکه ۲هزار طرح آموزشی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی در استان تعریف شده است، گفت: برخورداری همه مدارس از زیرساخت‌های نوین آموزشی الکترونیکی از جمله آنهاست.

وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویر احمد امسال رتبه دوم در توسعه واحد‌های رشد و فناور در کشور را کسب کرد، افزود: ۱۶ هکتاراز فضای پردیس دانشگاه آزاد یاسوج به پارک علم و فناوری واگذار شد.

رحمانی توجه به ظرفیت‌های گردشگری را از دیگر اولویت‌های سرمایه گذاری در استان برشمرد و گفت: ۱۸ طر ح گردشگری در بخش‌های مختلف در مناطق استان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه راه‌ها، با پیگیری و کمک نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات راه‌های اصلی از ۵۵۵ میلیارد تومان به یک هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و راه‌های روستایی از ۵۴۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت افزود: امسال نیز اعتبارات راه‌های اصلی بیش از سه برابر شده است.

رحمانی اضافه کرد: برای اولین بار، عملیات اجرایی اتصال استان به آزادراه با اعتبار یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و به طول ۱۰ کیلومتر آغاز خواهد شد و همچنین، همه محور‌های اصلی از جمله یاسوج- شیراز، یاسوج- اصفهان و مسیر دهدشت و بابامیدان به بزرگراه تبدیل می‌شود.

استاندار با اشاره به هدف‌گذاری همه برنامه‌ها برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، ادامه داد: خوشبختانه نرخ بیکاری اجباری مادر استان از ۱۹ درصد به ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است.

رحمانی به طرح‌های اجرا شده در حوزه برق استان اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۸ طرح حیاتی تامین برق به ارزش ۲هزار میلیارد تومان تعریف شده است که از این تعداد، ۶ طرح با ارزش هزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است و یکی دیگر از این طرح‌های برق رسانی در استان با ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه، به بهره برداری رسید

در این نشست استاندار به سوالات و درخواست‌های تعدادی از نخبگان جوان استان پاسخ داد.

توجه به نیازمندی‌های آموزشی و دانشگاها، تامین نیازمندی‌های بخش درمان استان، ضرورت توسعه راه‌ها بویژه راه‌های روستایی، توجه به ظرفیت تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی، تعین تکلیف طرح‌های نیمه تمام از جمله سد آبریز کهگیلویه و تامین آب دشت‌های کشاورزی استان از مهمترین موضوعات طرح شده از سوی نخبگان جوان در این نشست بود.