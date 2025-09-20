پخش زنده
حسن شوشتری کونگفوکار آبادانی در آزمون تخصصی فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی کشور کمربند دان ۷ را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن شوشتری از ورزشکاران و مربیان توانمند کونگفو و هنرهای رزمی منطقه آزاد اروند موفق شد در آزمون تخصصی فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی کشور موفقیت شد شالبند کمربند دان ۷ را کسب کند.
این موفقیت در حالی به دست آمده که تاکنون تنها شمار محدودی از رزمیکاران استان خوزستان موفق به دریافت چنین درجهای شدهاند و شوشتری اکنون در زمره معدود دارندگان این عنوان معتبر در استان خوزستان قرار گرفته است.