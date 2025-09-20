ساخت فیلم سینمایی «پنج گنج» به تهیه‌کنندگی سید حامد حسینی و کارگردانی شهاب کازرونی، در روستای قزاآن از توابع شهرستان کاشان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این فیلم با الهام از دغدغه‌های فرهنگی و تاکید مقام معظم رهبری برای تولید آثار هنری در حوزه دفاع مقدس، تلاش می‌کند تا قصه حماسه ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی را با رویکردی متفاوت و جذاب برای کودکان و نوجوانان روایت کند.

سیدحامد حسینی، تهیه‌کننده این اثر، گفت: داستان «پنج گنج»، قصه پنج شهید و پنج پلاک است که از خانواده شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس الهام گرفته شده است.

وی افزود: روستای قزاآن جای نما(لوکیشن‌) های بکر و با قدمت بالای ۵۰۰ سال دارد که برای تصویربرداری انتخاب شد، ضمن اینکه داستان این فیلم، زندگی خلبان شهید«حمید قزاآنی»، را روایت می کند که اهل همین روستا بود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «پنج گنج» بیان کرد: این فیلم، روایت رفاقت و ایثار در قالب قصه‌ای کودکانه است که فیلم‌نامه آن توسط «مسعود جزایری» نوشته شده و به زبانی داستانی و قابل فهم برای بچه‌ها روایت می‌کند.

وی ادامه داد: در قصه ما، پنج شهید به دنبال گنج ننه‌محسن و کربلایی عباس هستند. در کنار آن‌ها، شش کودک نیز به دنبال گنجی برای تأمین هزینه درمان یکی از دوستان بیمار خود هستند.

این کارگردان افزود: ما سعی کردیم این دو قصه را به شیوه‌ای کودکانه به هم پیوند بزنیم و با استفاده از رنگ و لعاب بصری، اشتیاق تماشاگران خردسال را برانگیزیم تا پیام اصلی را غیرمستقیم و به خواست خودشان بپذیرند.