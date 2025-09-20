پخش زنده
امروز: -
سعید بیابانکی با اشاره به جایگاه عشق در شعر فارسی گفت: تکرار بیش از ۳۵۰ بار واژه «عشق» در دیوان حافظ نشان میدهد که این میراث ماندگار ادبی، بیش از هر چیز با عاطفه و عشق پیوند خورده است.
سعید بیابانکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: شعر از آغاز تا امروز رسانهای برای بیان عواطف انسانی بوده است؛ رسانهای عفیف که در خصوصیترین مناسبات میان عاشق و معشوق جریان داشته است.
آقای بیابانگی گفت: شعر به اعتقاد من یک ابزار و رسانه است که در خصوصیترین مناسبات انسانی حضور دارد یعنی بین یک عاشق و معشوق شعر رد و بدل میشود یک رسانه عفیف برای رد و بدل کردن عواطف انسانی، خوشبختانه ادبیات ما هم سرشار از این ظرایف است.
وی افزود: مرور تاریخ شعر فارسی از رودکی در نخستین دورههای شعر فارسی تا سعدی که غزل عاشقانه را به اوج رساند و حافظ که با غزلهای رندانه و عارفانهاش شعر فارسی را جهانی کرد، همه بر مدار عشق حرکت کردهاند.
سعید بیابانکی گفت: کافی است به دیوان حافظ نگاه کنیم. این شاعر در کمتر از ۵۰۰ غزل، بیش از ۳۵۰ بار از واژه عشق استفاده کرده است. به همین دلیل میتوان گفت دیوان حافظ، دیوان عشق است.
وی گفت: همچنین نامگذاری روز شعر و ادب فارسی به یاد استاد شهریار تصمیمی شایسته بود، چرا که شهریار پس از نیما یکی از تأثیرگذارترین شاعران معاصر به شمار میرود و آثارش در حافظه جمعی مردم جاودانه شده است.