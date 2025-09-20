به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای آموزش و پرورش شاهین دژ به رسالت خطیر معلمان در حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد وگفت: ترس و وحشت استکبار جهانی از اندیشه و مجاهدت شما معلمان است.

حجت الاسلام میرزایی همچنین گفت: در کنار توسعه زیر ساخت‌ها معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت دارای یک رسالت خطیر هستند که باید برای به نتیجه رسیدن آن، تلاش کنند.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه در نظام تعلیم و تربیت دو هدف ارزشمند آموزش و پرورش باهم پیگیری می‌شوند، اما دربرخی مواقع آموزش بیشتر از فرآیند تربیت مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: این درحالی هست که مساله پرورش و تربیت بسیار مهم و مقدم بر آموزش است.

بابا زاده فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شاهین دژ نیز از آمادگی تمام مدارس برای آغاز و شروع سال تحصیلی این شهرستان خبر داد.