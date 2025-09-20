به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این گروه رپ انگلیسی – ایرلندی، قرار است ماه آینده چهار اجرا در تورنتو و ونکوور داشته باشد و کانادا این گروه را با ادعای «ستایش سازمان‌های تروریستی» و ترویج خشونت و نفرت از ورود به کشور منع کرده است.

اعضای گروه موسیقی نی کپ اعلام کردند علیه وینس گاسپارو، دبیر پارلمان کانادا برای مبارزه با جرم، اقدام قانونی خواهند کرد.

گاسپارو در ویدئویی در شبکه ایکس گفته بود که اعضای این گروه به دلیل اقدامات و اظهاراتی که قانون کانادا را نقض می‌کند، واجد شرایط ورود به کشور نیستند.

او همچنین این گروه را به تشدید خشونت سیاسی و حمایت علنی از سازمان‌های تروریستی، از جمله گروه شبه‌نظامی لبنانی تحت حمایت ایران، حزب‌الله، و حماس در غزه متهم کرد.

آقای چارا عضو این گروه موسیقی، در جشنواره موسیقی گلاستونبری اسراییل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.

این گروه افزود: «ما امروز به وکلای خود دستور داده‌ایم تا علیه شما اقدام کنند. ما در دفاع از خود در برابر اتهامات بی‌اساس برای ساکت کردن مخالفتمان با نسل‌کشی که از سوی اسرائیل انجام می‌شود، بی‌وقفه مبارزه خواهیم کرد.

آنان افزودند: «هنگامیکه شما را در دادگاه شکست دادیم، هر سنت را برای کمک به هزاران کودک قطع عضو شده در غزه اهدا خواهیم کرد.»

در جریان جشنواره موسیقی مشهور گلاستونبری در ماه ژوئن، لیام اوگ او هاناید، خواننده اصلی گروه نی‌کپ، که با نام هنری مو چارا شناخته می‌شود، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.

در ماه مه، آقای اوهاناید پس از نمایش پرچمی در حمایت از حزب‌الله در جریان یک کنسرت در لندن در نوامبر ۲۰۲۴، به اتهام تروریستی در انگلیس متهم شد و در میان انبوه هوادارانش که برای حمایت از او برابر دادگاه اجتماعی کرده بودند در حالی که چفیه به گردن داشت به دادگاه رفت.

پاول گلداسپرینگ، قاضی ارشد پرونده او گفته، در اواخر این ماه درباره اینکه آیا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر، حکم خواهد داد.

صهیونیست‌ها و پشتیبانان آنها بر اساس رویه‌ای قدیمی، حامیان حقوق فلسطینیان را تروریست یا حامی تروریست‌ها می‌خوانند و منتقدان رژیم اسراییل را نیز ضد یهودی معرفی می‌کنند و با این ترفند در پی سرکوب صلح طلبان و عدالت خواهانند.