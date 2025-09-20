پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت گفت: برای تکمیل زیر ساختهای حوزه سلامت این شهرستان سه طرح در دست اجرا است.
شهاب بینا خاطر نشان کرد: این طرحها شامل طرح توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز جامع سلامت شهر پلدشت و شهر نازک میباشند .
وی گفت: طرح توسعه فضای اورژانس بیمارستان در شهرستان پلدشت در ۳۸۵ متر مربع احداث میشود که تاکنون برای احداث آن ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و تاکنون از ۵۵ درصد پیشرفت فیزکی برخوردار میباشد .
معاون درمان وزیر بهداشت و درمان در بازدید از بیمارستان شهرستان پلدشت گفت: تعداد تختهای فرسوده در کشور زیاد داریم که درصدد هستیم با جذب اعتبارات آنها را بازسازی کنیم.
سجاد رضوی معاون درمان وزیر بهداشت ما در کل کشور از تعداد تختهای موجود حدود ۴۰ هزار تخت فرسوده است و بایستی بازسازی یا جایگزین شوند و منابع خاصی میخواهد که انشالله در صورت تامین منابع بتوانیم آنها را بتدریج بازسازی و یا بجای آنها تختهای جدید راه اندازی کنیم که نسبت به کشور تختهای مناسبی داشته باشیم.
وی گفت: تا پایان سال جاری با صرف هزینه بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تعداد شش هزار تخت به مراکز بهداشتی و درمانی کشور اضافه میشود و تختهای مراکز بهداشتی و درمانی کشور از ۱۶۴ هزار تخت به ۱۷۰ هزار تخت افزایش پیدا خواهد کرد.
با بهره برداری از طرحهای حوزه سلامت در شهرستان پلدشت نزذیک به ۵۰ هزار نفر از مردم این شهرستان از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.