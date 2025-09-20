پخش زنده
معاون محیط زیست دریایی گفت: صیانت از سواحل کشور نیازمند مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما احمدرضا لاهیجانزاده،در آستانه روز جهانی پاکسازی سواحل با اشاره به اهمیت این روز افزود: سواحل نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تأمین معیشت جوامع محلی و گردشگری دارند و آلودگی این مناطق تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت انسانهاست.
وی افزود: الحاق ایران به پروتکلها و کنوانسیونهای منطقهای مانند کنوانسیون کویت و تهران، زمینه همکاری برای مقابله با آلودگی ناشی از منابع خشکی را فراهم کرده است و کشورها موظف به اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی هستند.
لاهیجانزاده با اشاره به برنامههای اجراشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، از جمله پاکسازی سواحل، آموزش عمومی و مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: این اقدامات تنها زمانی موفق خواهند بود که با همراهی مردم و دستگاههای مختلف همراه شوند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان تأکید کرد: حفاظت مؤثر از سواحل، نیازمند عزم ملی و همکاری همگانی است تا بتوانیم محیطی پاک برای نسلهای آینده به یادگار بگذاریم.