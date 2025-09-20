اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با تشدید فعالیت سامانه خنک و بارشی از عصر امروز، دمای هوای استان ۴ تا ۸ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در پی تشدید فعالیت سامانه خنک و بارشی در آسمان گیلان، بارش رگباری باران از عصر امروز در استان آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه دارد.

محمد دادرس با بیان اینکه بارش باران همراه با رعد و برق و احتمال بارش تگرگ، در برخی ساعت‌ها در بازه زمانی یکشنبه تا سه شنبه رگباری شده و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد، افزود: به دلیل تشدید بارش در این مدت و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب، مردم و گردشگران از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته جیرنده با ۳۰ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۹ درجه دما گزارش شده است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۴ درصد است.

محمد دادرس با اشاره به اینکه ارتفاع موج دریای خزر تا سه شنبه حداکثر به ۲ متر خواهد رسید، اعلام کرد: دریا برای فعالیت‌های دریانوردی در این مدت طوفانی و نامناسب است.