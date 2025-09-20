به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ درآستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید کاروان تجهیزات ورزشی باعنوان (مهربانشاط) راهی بیش از۲هزارو یکصد مدرسه آذربایجان غربی شد.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان درحاشیه اعزام این تجهیزات گفت:تجهیزات ورزشی بابیش از۱۰قلم ازجمله توپ و تور، طناب ورزشی، دروازه فوتسال وهندبال وانواع موانع ورزشی به ارزش ۲۲۰میلیارد ریال درمناطق ۲۵ گانه آموزش وپرورش استان بااولویت توزیع می‌شود.

وی افزود:باهدف تأمین وسایل وتجهیزات مورد نیاز مدارس برای اجرای کلاس تربیت بدنی، پویایی و بالندگی دانش آموزان ونیز تأمین بهداشت و سلامت آنان در مدارس این تجهیزات توزیع خواهدشد.