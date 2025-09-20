اطلاعیه قطع گاز در برخی مناطق بخش کوهین
گاز مشترکان در برخی روستاهای بخش کوهین روز دوشنبه به علت تعمیرات قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین
، شرکت گاز استان قزوین در اطلاعیهای اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری جریان گاز مشترکان روستاهای نوروزآباد، اصطلک و سوخته چنار از ساعت ۹ تا ۱۴ روز دوشنبه سی و یکم شهریور قطع میشود.
از مشترکان این مناطق درخواست میشود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیرهای وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان یابند و از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری کنند.
لازم به ذکر است بلافاصله پس از اتمام عملیات مذکور، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت.
به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکان در محل الزامی است.
مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز میتوانند با شماره تلفنهای ۱۹۴ و شماره تلفن ۳۳۷۶۲۵۵۲-۰۲۸ دفتر امداد اداره گاز کوهین تماس بگیرند.