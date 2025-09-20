پخش زنده
امروز: -
تیمهای آقایان و بانوان استان اصفهان در مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش صاحب ۳ مدال طلا و ۲ برنز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش در بخش بانوان و آقایان، روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر بجنورد و در کمپ تیمهای ملی کوراش، به یاد شادروان استاد رضا مهنان برگزار شد که در بخش بانوان ستایش جلال الدین و ساغر کیماسی از اصفهان به مقام نخست رسیدند و صاحب مدال طلا شدند. همچنین دیبا امامی از اصفهان در رده سوم ایستاد.
نتایج به شرح زیر است:
وزن ۵۷ کیلوگرم: ۱-ستایش جلالدین اصفهان، ۲- فائزه ابراهیمی خ شمالی ۳-دیبا امامی اصفهان و نسرین رحمانی خ رضوی
وزن ۶۳ کیلوگرم:۱-ساغر کیماسی اصفهان، ۲-زهرا جعفریان همدان، ۳-یاسمن نورانی خ شمالی و زهرا مظفری چهارمحال بختیاری
در بخش آقایان نیز مهدی فتحیپور از اصفهان در جایگاه نخست ایستاد و حمید پاپی دیگر اصفهانی به مدال برنز بسنده کرد.
وزن ۷۳ کیلوگرم:۱-اصغر باغچقی از خراسان شمالی، ۲-مهران محمدی بریمانلو، ۳-سهراب رخشان از خراسان شمالی و حمیدرضا پاپی از اصفهان
وزن ۸۱ کیلوگرم:۱-مهدی فتحیپور از اصفهان، ۲-رضا پارسیپارساپور از خراسان شمالی، ۳-مجتبی علیاکبری از خ شمالی و علی زحمتکش از خ رضوی
بر اساس اعلام انجمن کوراش کشور، نفرات اول و دوم این رقابتها، بههمراه ورزشکارانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی حضور داشتند، به اردوی تیم ملی که در تاریخ ۸ مهرماه به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد، دعوت میشوند.