تیم‌های آقایان و بانوان استان اصفهان در مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش صاحب ۳ مدال طلا و ۲ برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش در بخش بانوان و آقایان، روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر بجنورد و در کمپ تیم‌های ملی کوراش، به یاد شادروان استاد رضا مهنان برگزار شد که در بخش بانوان ستایش جلال الدین و ساغر کیماسی از اصفهان به مقام نخست رسیدند و صاحب مدال طلا شدند. همچنین دیبا امامی از اصفهان در رده سوم ایستاد.

نتایج به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: ۱-ستایش جلالدین اصفهان، ۲- فائزه ابراهیمی خ شمالی ۳-دیبا امامی اصفهان و نسرین رحمانی خ رضوی

وزن ۶۳ کیلوگرم:۱-ساغر کیماسی اصفهان، ۲-زهرا جعفریان همدان، ۳-یاسمن نورانی خ شمالی و زهرا مظفری چهارمحال بختیاری

در بخش آقایان نیز مهدی فتحی‌پور از اصفهان در جایگاه نخست ایستاد و حمید پاپی دیگر اصفهانی به مدال برنز بسنده کرد.

وزن ۷۳ کیلوگرم:۱-اصغر باغچقی از خراسان شمالی، ۲-مهران محمدی بریمانلو، ۳-سهراب رخشان از خراسان شمالی و حمیدرضا پاپی از اصفهان

وزن ۸۱ کیلوگرم:۱-مهدی فتحی‌پور از اصفهان، ۲-رضا پارسی‌پارساپور از خراسان شمالی، ۳-مجتبی علی‌اکبری از خ شمالی و علی زحمتکش از خ رضوی

بر اساس اعلام انجمن کوراش کشور، نفرات اول و دوم این رقابت‌ها، به‌همراه ورزشکارانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی حضور داشتند، به اردوی تیم ملی که در تاریخ ۸ مهرماه به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد، دعوت می‌شوند.