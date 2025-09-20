وزش باد شدید در برخی مناطق کشور باعث خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شده است شاخص آلودگی درمناطقی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چندین شهر دیگر به سطح ناسالم تا خطرناک رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سامانه سنجش کیفی هوا، صبح امروز به دلیل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک، شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق کشور به شدت کاهش یافته است. شهر‌های قصرشیرین و اسلام‌آباد در استان کرمانشاه، مهران و سرابله در استان ایلام، آبادان و خرمشهر در استان خوزستان و همچنین سردشت، سنندج، زنجان، قزوین، کرج، تهران، قم و کاشان در وضعیت ناسالم تا خطرناک قرار گرفتند.

این وضعیت آلودگی هوا می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی باشد. به همین دلیل، کارشناسان توصیه کرده‌اند که افراد این گروه‌ها از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و اقدامات حفاظتی لازم را رعایت نمایند.

ادارات هواشناسی و سازمان‌های مسئول در حال رصد شرایط جوی و کیفیت هوا هستند و به‌روزرسانی‌های لازم را در صورت تغییر وضعیت منتشر خواهند کرد.