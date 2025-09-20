پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، سومین یادواره شهدای روستای ندن با حضور خانوادههای معظم شهدا، امامجمعه بهاباد، فرماندار، مسئولان محلی و جمعی از مردم این منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتالاسلام بشکانی امام جمعه بهاباد در این مراسم یادواره، با تبیین جایگاه شهید، رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام را عامل عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی دانست و گفت: به برکت خون شهدا و ایثارگریهای دوران دفاع مقدس، دشمنان جرأت تعرض به کشور را ندارند.
وی با تأکید بر خودباوری ملی و توکل به خداوند متعال بهعنوان مهمترین دستاورد دفاع مقدس افزود: در سایه همین روحیه، ملت ایران باوجود تحریمهای گسترده، پیروزیهای بسیاری را در هشت سال جنگ تحمیلی رقم زد.
همچنین سید علیاکبری، روایتگر دفاع مقدس از قم، با بیان خاطراتی از شهدا و رزمندگان، فضای معنوی و پرشوری را برای حاضران ایجاد کرد.
پخش کلیپ روایتگری، خاطرهگویی و مداحی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
گفتنی است روستای ندن تاکنون پنج شهید والامقام را در راه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم کرده است.