صاحبان مشاغل تا ۳۱ شهریور مهلت دارند تا برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی به درگاه خدمات سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و همچنین محل هزینه کرد مالیاتشان را نیز مشخص کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خلاصه یک روز بازار گردی و پرسیدن یک سوال نتیجه جالبی را برایمان به دنبال داشت. دوست دارید مالیات شما کجا هزینه شود؟

این سوال را سال گذشته هم از مردم پرسیده بودم و نتیجه تقریبا به یک بخش ختم می‌شد. اکثریت دوست داشتند این مالیات برای ساخت بیمارستان و مدرسه هزینه شود و برخی هم می‌گفتند اگر دستشان بود مالیات را صرف ساخت آزادراه و جاده‌ها می‌کردند تا مردم راحت‌تر سفر کنند.

در بین این پرس و جو‌ها هم بودند افرادی که به جای جواب دادن به سوال ما، از خبرنگارمان سوال می‌پرسیدند که " اصلا مگه چنین امکانی هست؟ "

سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موظف شده بود تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، یک درصد از درآمد‌های مالیاتی را با انتخاب مودیان صاحبان مشاغل، هزینه طرح‌های عمرانی معرفی شده کند.

این طرح برای دومین سال هم در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و طرح‌های مشمول این طرح نیز قابل رویت است.

سراغ آقای مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور رفتیم. او می‌گوید سال گذشته اقبال عمومی به مناطق محروم و تکمیل زیرساخت‌های آن استان‌ها بوده است.

او گفت: در سال ۱۴۰۳ که مالیات سال ۱۴۰۲ را محاسبه و روش هزینه کرد را مشخص می‌کردیم. حدود ۳۵۰ هزار مودی با آگاهی از این طرح، انتخاب کردند تا مالیاتشان را کجا هزینه کنند. مجموعا سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی مودیان هزینه طرح‌های انتخابی شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه به تداوم این طرح برای امسال هم گفت: ما توانستیم با تجربه سال گذشته، امسال هم بالغ بر ۸۸۱ طرح عمرانی معرفی شده در سراسر کشور را به معرض نمایش در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار دهیم تا صاحبان مشاغل بتوانند آن‌ها را به عنوان طرح‌های مورد اقبالشان انتخاب کنند.

به گفته موحدی، این طرح بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی را صرف انتخاب مردم می‌کند.

صاحبان مشاغل طبق قانون تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مهلت دارند تا برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده و در همان مسیر هم محل هزینه کرد مالیاتشان را انتخاب کنند. این فرآیند از طریق پیامرسان‌ها نیز ممکن بوده و میسر است.

آنطور که پیش بینی می‌شود تسلیم اظهارنامه مالیاتی بعد از ۳۱ شهریور قابل تمدید نخواهد بود.