مدیرکل راهآهن جنوب از افزایش ۹ درصدی جابهجایی مسافر سراسری از طریق راهآهن جنوب خبر داد و گفت: راهآهن جنوب در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۰۸ هزار و ۸۹۳ نفر را توسط قطارهای حومهای جابهجا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین ولدی اظهار کرد: راهآهن جنوب در پنج ماه نخست سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۵۸۲ مسافر توسط قطارهای سراسری جابهجا کرده و مسیر این قطارها تهران و مشهد و شهرهای بین راهی است.
وی افزود: آمار جابهجایی مسافران با قطارهای سراسری در سال جاری در مقایسه با پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ که ۶۵۳ هزار و ۳۲ نفر بوده، ۹ درصد رشد است، راهآهن جنوب در زمینه جابهجایی مسافر توسط قطارهای بین شهری رتبه چهارم کشور را دارد.
مدیرکل راه آهن جنوب عنوان کرد: ۱۰ رام قطارهای حومه در مسیرهای اهواز-خرمشهر، اهواز-بندر امام، اهواز-اندیمشک جابهجایی مسافران را انجام میدهند.
ولدی تصریح کرد: راهآهن جنوب در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۰۸ هزار و ۸۹۳ نفر را توسط قطارهای حومهای جابهجا کرده است و از این حیث راهآهن جنوب در زمینه جابهجایی مسافر توسط قطارهای درون استانی رتبه دوم کشور را دارد.
ولدی خاطرنشان کرد: آمار جابهجایی مسافران با قطارهای حومهای در پنج ماه سال جاری در مقایسه با پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ که ۳۱۹ هزار و ۱۹۸ نفر بوده، ۲۸ درصد رشد است.