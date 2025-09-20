پخش زنده
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید آبزیان، ایجاد بازارچه عرضه در شوشتر، استفاده از روشهای نوین پرورش و افزایش سرانه مصرف آبزیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی با اشاره به بازدید از طرحهای آبزیپروری شهرستان شوشتر اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از ۳۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت، ۲۱۶ مزرعه پرورش ماهی و تولید سالانه ۱۸ هزار تن ماهی گرمابی، یکی از مناطق پیشرو در صنعت آبزیپروری استان است و پیشگامان پرورش ماهی خوزستان در این منطقه فعالیت داشتهاند.
وی افزود: تکمیل زنجیره تولید و احداث بازارچه عرضه آبزیان در شوشتر ضروری است و در حوزه صادرات نیز با معرفی گونههای جدید پرورشی، بازارهای متعددی شناسایی خواهد شد.
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان محدودیت منابع آبی را یکی از مشکلات جدی آبزیپروران دانست و تصریح کرد: بهکارگیری روشهای نوین آبزیپروری و استفاده از فناوری روز دنیا میتواند ضمن مدیریت منابع، به افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولید کمک کند.
موسوی بر افزایش سرانه مصرف آبزیان با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها به عنوان راهکاری برای ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد و گفت: هماهنگی و همکاری بیشتر اتحادیهها و تشکلهای مرتبط، نقش مهمی در رفع مشکلات موجود و توسعه صنعت خواهد داشت.