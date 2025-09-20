به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق پنج هزار و ۹۶۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۲ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین بابت خودرو حامل سوخت کشف شده، ۲ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز در حین گشت زنی و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.