پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دفاع مقدس ۳۴۱ طرح عمرانی در خراسان جنوبی افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا گفت: این طرحها در حوزه انرژی خورشیدی، اشتغالزایی و عمرانی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد.
سرهنگ رضا هزاری افزود: ۲۱۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام میشوند، ۱۵ هزار بسته معیشتی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان و سه هزار بسته لوازمالتحریر به ارزش سه میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی از برگزاری ۲ هزار و ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، اقتصادی و تبیینی و بصیرتی نیز خبر داد و گفت: این برنامهها در پایگاههای مقاومت، حوزههای مقاومت، نواحی سپاه و اقشار مختلف بسیج برگزار خواهد شد که شامل محافل قرآنی، سرکشی از خانوادههای شهدا و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برپایی میز خدمت بسیج ادارات، کارگاههای آموزشی سبک زندگی، همایشهای پیادهروی خانوادگی، روایتگری رزمندگان دفاع مقدس، بازسازی عملیات کربلای ۵ در طبس، برگزاری رزمایشهای رزمی، برگزاری پاتوقهای فرهنگی و ایستگاههای سرود میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا افزود: بر پایی نمایشگاه بزرگ اتحاد مقدس و نمایشگاههای فروش محصولات خانگی و اقتصاد مقاومتی، اجرای شش نمایش میدانی با موضوعات بصیرتافزایی، دشمنشناسی و جهاد مقدس ویژه، اکران فیلم سینمایی حبس نفس، تولید ویژهبرنامه تلویزیونی پلاک ۸ توسط صداوسیمای استان هم از ویژه برنامههای دیگری است که در این ایام برای عموم مردم تدارک دیده شده است.
هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور با شعار ما فاتحان قلهایم آغاز میشود.