رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: طی یک ماه گذشته، اورژانس ۱۱۵ استان خوزستان در مجموع ۱۱ هزار و ۴۱۳ ماموریت را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: طی یک ماه گذشته، اورژانس ۱۱۵ استان خوزستان در مجموع ۱۱ هزار و ۴۱۳ مأموریت را به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به آمار انتقال بیماران، افزود: در این مدت، ۷۹۰۴ بیمار توسط اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمانی به مراکز درمانی منتقل و ۲۷۲۸ بیمار نیز در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: از مجموع مأموریت‌ها، ۷۹۴۲ مورد، ماموریت غیرترافیکی و ۳۴۷۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

احمدی با اشاره به تماس‌های غیرضروری و ایجاد اختلال در خطوط ارتباطی اورژانس ۱۱۵ گفت: طی یک ماه گذشته، ۴۶۸۷ مورد مزاحمت تلفنی ثبت شده است که علاوه بر هدر رفتن توان عملیاتی، می‌تواند جان بیماران واقعی را نیز به خطر اندازد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۳۵ هزار و ۶۸۹ تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ خوزستان برقرار شده که بخش قابل توجهی از آنها منجر به اعزام نیرو و ارائه خدمات درمانی گردید.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در این مدت، ۱۰ مأموریت اورژانس هوایی نیز برای انتقال سریع بیماران بدحال و با شرایط خاص به مراکز درمانی تخصصی انجام شد؛ مأموریت‌هایی که بیانگر آمادگی کامل و توان عملیاتی بالای اورژانس هوایی ۱۱۵ در پاسخ به شرایط بحرانی است.

احمدی ادامه داد: طی این بازه زمانی، دو ماموریت غرق شدگی منجر به فوت و شش فقره آتش‌سوزی با شش مصدوم و هشت فوتی به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی با اشاره به آغاز فصل مدارس عنوان کرد: با توجه به افزایش تردد دانش‌آموزان در مسیر‌های منتهی به مدارس، رانندگان باید بیش از پیش مراقب باشند و از هرگونه سرعت غیرمجاز، سبقت و توقف‌های ناگهانی در حوالی مدارس خودداری کنند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این ایام، امنیت فرزندان را افزایش می‌دهد.