روز شمار برنامههای هفته دفاع مقدس استان کردستان در سال ۱۴۰۴ از جوانان تا حماسهآفرینان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفته دفاع مقدس امسال از دوشنبه 31 شهریورماه آغاز و تا دوشنبه هفتم مهرماه ادامه دارد.
دوشنبه 31 شهریور با عنوان «فاتحان قلهای، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران سربلندی و وحدت ملی»؛ سهشنبه یکم مهر: «جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی»؛ چهارشنبه دوم مهرماه «زنان، حریم خانواده و جامعه» نامگذاری شده است.
پنجشنبه سوم مهرماه «شهیدان، جانبازان، آزادگان و فخرآفرینان»؛ جمعه چهارم مهرماه «دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت» و شنبه پنجم مهرماه «نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کُرد مسلمان» نامگذاری شده است.
یکشنبه ششم مهرماه «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» و دوشنبه هفتم مهرماه «عزتمداران و حماسهآفرینان» انتخاب شده است.