به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفته دفاع مقدس امسال از دوشنبه 31 شهریورماه آغاز و تا دوشنبه هفتم مهرماه ادامه دارد.

دوشنبه 31 شهریور با عنوان «فاتحان قله‌ای، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی»؛ سه‌شنبه یکم مهر: «جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی»؛ چهارشنبه دوم مهرماه «زنان، حریم خانواده و جامعه» نام‌گذاری شده است.

پنجشنبه سوم مهرماه «شهیدان، جانبازان، آزادگان و فخرآفرینان»؛ جمعه چهارم مهرماه «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت» و شنبه پنجم مهرماه «نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کُرد مسلمان» نام‌گذاری شده است.

یکشنبه ششم مهرماه «ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» و دوشنبه هفتم مهرماه «عزتمداران و حماسه‌آفرینان» انتخاب شده است.