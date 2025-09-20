پخش زنده
در ادامه برنامههای سفر کاری استاندار گیلان به مسکو و در دیدار با نماینده ویژه روسیه در امور دریای خزر، بر ضرورت همکاری مشترک دو کشور برای توسعه حمل و نقل، تکمیل کریدور شمال-جنوب و مقابله با مشکلات زیست محیطی دریای خزر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس استاندار گیلان در ادامه برنامههای کاری سفر خود به روسیه با نیکلای اوداویچنکو، نماینده ویژه فدراسیون روسیه در امور دریای خزر، در وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در چارچوب تلاشهای مشترک ایران و استان گیلان برای توسعه همکاریهای منطقهای، اقتصادی، حملونقل و حفاظت از محیط زیست دریای خزر برگزار شد.
محورهای اصلی مذاکرات شامل توسعه و تکمیل راهآهن رشت–آستارا، تقویت کریدور شمال–جنوب، افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها در مرزهای زمینی و ارتقاء زیرساختهای حملونقل بود، دو طرف نیز بر اهمیت هماهنگی برای بهبود ترانزیت کالا و ارتقاء زیرساختهای ریلی و زمینی تاکید کردند.
استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک استان گفت: استان گیلان آماده است نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر به بهترین شکل ایفا کند و توسعه حملونقل ریلی و زمینی، تکمیل کریدور شمال–جنوب و ارتقاء ظرفیت مرزها فرصت مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی و تعمیق همکاریهای منطقهای فراهم میکند.
وی همچنین درباره مسائل زیستمحیطی دریای خزر اظهار داشت: کاهش تراز آب دریای خزر و اثرات آن بر اکوسیستمهای ساحلی از مهمترین چالشهای منطقه است که همکاری مشترک با کشورهای ساحلی میتواند در حفظ محیط زیست نقش مؤثری ایفا کند.
استاندار گیلان بر برگزاری و اهمیت «اولین اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر» در بندر انزلی تأکید کرد و آن را فرصتی بینظیر برای تبادل تجربیات، هماهنگی سیاستها و تقویت همکاریهای منطقهای دانست.
وی افزود: حضور فعال کشورهای ساحلی میتواند نقش مهمی در همگرایی منطقهای، توسعه زیرساختها و ارتقاء ظرفیتهای اقتصادی و زیستمحیطی ایفا کند.
وی همچنین تأکید کرد که اجرای پروژه راهآهن رشت–آستارا و تقویت کریدور شمال–جنوب به صورت هفتگی از سوی ریاست جمهوری پیگیری میشود تا مراحل آزادسازی اراضی و تکمیل پروژه با سرعت و دقت پیش رود.
آمادگی روسیه جهت مشارکت در پروژههای توسعهای ایران و گیلان
نیکلای اوداویچنکو نماینده ویژه روسیه در امور دریای خزر نیز در این دیدار ضمن تقدیر و استقبال از ابتکار جمهوری اسلامی ایران و استان گیلان در برگزاری این اجلاس، آمادگی کشورش را برای مشارکت در پروژههای توسعهای، تقویت حملونقل ریلی و زمینی، افزایش ظرفیت بنادر و ارتقاء تعاملات منطقهای اعلام کرد.
وی همچنین بر اهمیت همکاری مستمر برای حفاظت محیط زیست دریای خزر تأکید کرد و خواست که این تعاملات و نشستها ادامه پیدا کند و آن را گامی سازنده برای توسعه همکاریهای منطقهای خواند.
در پایان ، طرفین با ارزیابی مثبت سطح همکاریها، بر تداوم دیدارها و رایزنیهای دو و چندجانبه و هماهنگی برای اجرای پروژههای مشترک تأکید کردند تا توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست و تقویت کریدورهای اقتصادی و حملونقل در دریای خزر بهطور مؤثر پیش رود.