به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «امین زبان و ادب پارسی» شامل ره‌گفتارها و رهنمودهای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره حفظ و گسترش زبان فارسی، با ویرایش، صفحه‌آرایی و طرح جلد جدید به کوشش محمدحسن مقیسه است.

رهبر معظّم انقلاب اسلامی در این مجموعه با نگاهی ژرف و دغدغه‌مند، زبان فارسی را یکی از ستون‌های هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی دانسته و درباره تهدیدها و تهاجمات پنهان و آشکار علیه این زبان هشدار داده‌اند. معظم‌له در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ جمله‌ای تاریخی را بیان کرده‌اند:

«من خیلی نگران زبان فارسی‌ام؛ خیلی نگرانم... من می‌بینم کار درستی در این زمینه انجام نمی‌گیرد و تهاجم به زبان زیاد است.»

این کتاب علاوه بر بازتاب دغدغه های رهبر انقلاب درباره آینده زبان و ادب فارسی، حامل مجموعه‌ای از امیدبخشی‌ها، راهکارها و هشدارهاست که مسیر را برای سیاست‌گذاران فرهنگی، پژوهشگران و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی روشن می‌کند.

تدوین‌کنندگان این اثر بر این باورند که «امین زبان و ادب پارسی» می‌تواند انگیزه و دلبستگی جوانان مؤمن و انقلابی را به زبان و ادب فارسی بیش از پیش تقویت کند و آنان را در برابر جریان‌هایی که با پوشش «جهانی‌شدن» در پی محو هویت‌ها و فرهنگ‌های ملی هستند، به مقاومت و ایستادگی فرا بخواند.