۲ حادثه رانندگی در جاده‌ های روستایی تایباد منجر به جان باختن دو نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: حادثه نخست در محور تایباد به روستای خیرآباد از توابع بخش میان ولایت بین یک دستگاه خودروی ۴۰۵ با سواری پراید رخ داد که منجر به مصدوم شدن هشت نفر و فوت یک نفر در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شد.

دکتر سودابه نکوهی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و همه مصدومان به بیمارستان شهر تایباد منتقل شدند.

وی ادامه داد: حادثه دیگر تصادف دو دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ و پراید در محور مواصلاتی تایباد به روستای کرات بود که این حادثه یک فوتی در صحنه حادثه و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

نکوهی گفت: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه جاده‌ ای، سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام و همه مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد منتقل شدند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.